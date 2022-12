Stiri pe aceeasi tema

- ”Europenii au dat startul pregatirilor pentru sezonul sarbatorilor de iarna care se anunta a fi unul dintre cele mai austere din ultimii ani, in timp ce inflatia a crescut continuu anul acesta si tot mai multi economisti vorbesc de o viitoare recesiune economica”, arata Revolut, aplicatia cu peste 25…

- Articolul Targ de Craciun și Orașelul Copiilor, amenajate in Parcul Crang. Ce surprize ii așteapta pe buzoieni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Timp de o luna, Parcul Crang este centrul distracției in județul Buzau. Joi seara, a avut loc deschiderea oficiala a Orașelului Copiilor și a Targului…

- In perioada 1 decembrie 2022 – 7 ianuarie 2023, Primaria Municipiului Buzau organizeaza Targul de Craciun, care se va desfașura in Parcul Crang. In acest material, veți gasi lista completa a artiștilor care vor concerta la Buzau. De menționat ca, anul acesta, toate spectacolele vor avea loc in Parcul…

- In perioada 1 decembrie 2022 – 7 ianuarie 2023, Primaria Municipiului Buzau organizeaza Targul de Craciun, care se va desfașura in Parcul Crang. Tot aici vor fi organizate Orașelul Copiilor și petrecerea de Revelion, care va aduce in parc o atmosfera de poveste. Va așteptam cu drag in parcul Crang unde…

- Anul acesta Targul de Craciun și Revelionul vor aduce magie in parcul Crang, anunța autoritațile din Palatul Comunal. Primaria Municipiului Buzau organizeaza in cadrul Targului:Orașelul Copiilor;casuțe cu bunatați și cadouri;Casuța lui Moș Craciun, unde vor avea loc ateliere pentru copii;spectacole…

- Targul de Craciun organizat de Untold se deschide astazi in București, acesta fiind și cel mai mare din intreg orașul. West Side Christmas Market ii așteapta pe oameni cu multe surprize, iar intrarea este gratuita.

- S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu. Ce surprize ii așteapta pe vizitatori și cat de mari sunt prețurile Targul de Craciun de la Sibiu s-a deschis vineri dimineața, cu o luna și jumatate inainte de Nașterea Domnului și va ține pana in 2 ianuarie 2023. Ca in fiecare an, targul este organizat in…

- Targul de Craciun din Sibiu, unul dintre cele mai populare din Romania, se va deschide anul acesta la 11 noiembrie, in Piata Mare, si va putea fi vizitat pana la 2 ianuarie 2023.Oamenii vor avea ocazia sa guste cele mai bune dulciuri si bucate traditionale, sa bea vin fiert aromat, dar si…