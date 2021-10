De astăzi în Marea Britanie se poate intra doar cu Pașaportul Cartea de identitate nu va mai putea fi utilizata cu incepere de vineri pentru a intra in Regatul Unit, care le cere acum cetatenilor europeni sau elvetieni sa prezinte un pasaport, una dintre ultimele consecinte ale Brexitului, noteaza AFP preluat de agerpres. Intr-un comunicat, Ministerul britanic de Interne a afirmat ca schimbarea are ca scop "sa impiedice grupurile criminale organizate si alte persoane sa abuzeze de sistem", deoarece cartile de identitate constituie, potrivit acestuia, un document "nesecurizat".

