Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general Mihai Pop a purtat mai multe discuții cu ministrul Educației, Ligia Deca, in timpul vizitei acesteia in județul Maramureș. Una dintre ele a vizat gasirea soluțiilor pentru condiții mai bune pentru elevii din zonele izolate ale județului Maramureș. ”Deoarece ma preocupa implementarea…

- Guvernul a adoptat, vineri, doua hotarari prin care se acorda noi facilitați de transport pentru elevi și studenți. Elevii din invațamantul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei inmatriculați in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar inscrise in Registrul special al unitaților de…

- Ministrul educatiei, Ligia Deca, a anunțat vineri, 8 septembrie, ca studentii vor avea reducere de 90% pe transportul feroviar, iar varsta pana la care se acorda facilitatea a fost majorata pana la 30 de ani, in timp ce elevii din școli și licee din Ilfov vor avea și ei gratuitate la metroul bucureștean.„O…

- In curtea Palatului Administrativ din Baia Mare a avut loc ieri festivitatea de premiere a elevilor care au obținut cel puțin o nota de 10 in cadrul examenului de Bacalaureat, respectiv Evaluare Naționala de anul acesta. Zeci de tineri, alaturi de parinți și profesorii care i-au indrumat in acești…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a discutat cu ministrul Ligia Deca despre posibilitatea ca elevii din catunele din satele izolate de la munte sa invețe in containere modulare. Aflata in concediu in Bucovina, ministrul Ligia Deca s-a aflat astazi in comuna Izvoarele Sucevei,…

- Din luna septembrie, elevii din școlile rusești vor fi invațați sa opereze dronele de lupta, potrivit unui anunț facut de senatorul rus Artem Sheikin. Aceasta inițiativa face parte din programul denumit „Bazele siguranței vieții”. Elevii din clasele a X-a și a XI-a vor primi, de asemenea, instruire…

- Elevii de clasa a XII-a care au susținut proba la Limba și literatura romana au facut o petiție catre ministrul Educației, Ligia Deca, cerand sa se modifice baremul de corectare a subiectelor. In petiție, elevii spun ca subiectul de la Romana din data de 26.06.2023 a fost greu, iar sinonimul foarte…

- Senatorul PSD de Suceava, Gheorghița Mindruța, este nemulțumit ca ministrul educației, Ligia Deca, nu face nimic concret pentru a corecta tratamentul inechitabil pe care il primesc elevii diagnosticați cu discalculie. Parlamentarul social democrat a interpelat-o pe Lidia Deca in legatura cu acest subiect…