- CFR Calatori va opera, incepand de joi, 60 de trenuri pe ruta Bucuresti Nord- Aeroportul Henri Coanda si retur, dupa ce un operator privat de transport feroviar de calatori a renuntat la aceasta ruta, arata News.ro. „CFR Calatori isi concentreaza atentia pe cresterea calitatii serviciilor…

- Trenurile soarelui sunt lansate azi de CFR. Turistii au la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii. Potrivit CFR Calatori, se prelungește spre Mangalia – din 11/12 iunie – circulatiei unor trenuri care aveau…

- Mijloacele de transport in comun vor circula normal in perioada sarbatorilor. Nu se va prelungi orarul la STPT nici in noaptea de Inviere. Vineri și sambata vor fi deschise trei puncte de vanzare din oraș, iar duminica și luni vor fi inchise toate punctele.

- CFR Calatori introduce un serviciu nou, respectiv vagoane de dormit sau cuseta la trenurile de lung parcurs, cu circulatie pe timp de zi, la un pret special, informeaza operatorul feroviar, intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. In prima etapa, aceste vagoane vor fi introduse pe rutele Iasi - Timisoara…