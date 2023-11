De-ale Puterii: Săptămâna politică românească Nu am mai cercetat astrele pentru ca e clar, am ramas in același trend. Tragicomedia pre-electorala a politicului romanesc se desfașoara netulburat, in aceleași note de predominanța a falselor scandaluri provocate pentru a deturna atenția alegatorului de la problemele reale ale țarii. Pe scena intra cu o jerba de tumbe saltimbanci celebri, discursurile se ingroașa, apar ragaituri și latraturi, pocnitori și petarde. Anesteziata de promisiunea unor pensii mai mari, țara privește cu oarecare amuzament spectacolul de prost gust. Prostul gust e pe gustul unei largi majoritați, din care fac parte chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu crede ca Mircea Geoana este pe primul loc la intenția de vot pentru Palatul Cotroceni, așa cum o arata ultimele sondaje. Cum motiveaza: „Nu cred ca Geoana este pe primul loc la intenția de vot la Președinție pentru ca: 1.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut in cadrul unor declrații de presa ca orice coleg, mai ales din randul actualilor eurodeputați, poate deschide lista PSD pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Lista ar urma sa fie finalizata și lansata la Congresul PES, organizat la București.

- Romania se afla in cel mai bun moment al istoriei, „sigura si protejata dinspre exterior, dar si mai vulnerabila decat oricand in interior”, a afirmat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Conferinta anuala a Asociatiei Proiectul Romania 2030, conform Agerpres. „Pentru Romania,…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan sustine ca Mircea Geoana nu are nicio sansa la alegerile prezidentiale de anul viitor. Rares Bogdan l-a invocat pe cumnatul lui Mircea Geoana, Ionut Costea, dat in urmarire generala dupa o condamnare la 6 ani de inchisoare. ”Asta voi spune in fiecare zi in campanie:…

- Diana Șoșoaca se viseaza deja președintele țarii. Senatoarea a declarat ca a primit informații de la SRI ca ea s-ar afla pe primul loc in preferințele romanilor la alegerile de anul viitor, relateaza Realitatea PLUS. Aceasta spune ca sondajele facute de institutele de cercetare sunt false, pentru ca…

- Geoana, Ciolacu, Ciuca, Boc sau Simion: Scenarii pentru turul al doilea la prezidențiale. Sondaj INSCOP: cine ar caștiga finala? Cine ar caștiga turul doi al alegerilor prezidențiale in Romania și care sunt personajele politice relevante in prezent? Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…