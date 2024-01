De-ale Puterii: Peisaj înainte de bătălie, un exercițiu de culoare Intr-un peisaj politico-emoțional intens, anul 2023 a devenit tabloul vibrant al unei Romanii aflate intr-o rascruce istorica. Culorile intense ale partidelor sistem, precum PSD, PNL și USR, s-au contopit cu asaltul vizual (dar și fizic!) al partidelor considerate de periferie, AUR și SOS Romania, conturand o panorama agitata, plina de tensiuni și surprize, unele – sa fim sinceri – așteptate. Lihniți și starniți de bucatele de pe masa Puterii, perifericii amenința echilibrul compozițional al picturii, inghesuindu-se sa intre și ei in tablou cu obraznicia pe care le-o induce greutatea de circa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de vineri un contingent de 100.000 de lucratori straini nou admiși pe piața forței de munca in 2024.Decizia a fost luata in urma unor consultari avute cu sindicatele și patronatele și „are in vedere evaluarea numarului de cereri de eliberare a avizelor de angajare de…

- La votarea amendamentelor la proiect, presedintele partidului AUR George Simion a anuntat ca parlamentarii formatiunii parasesc sala plenului reunit al Camerei si Senatului si nu voteaza bugetul pentru anul 2024, in semn de protest pentru ca PSD si PNL nu au acordat profesorilor majorarea de 40% promisa.…

- Legea pensiilor a primit luni, un raport de admitere in comisie, cu amendamente admise din partea Puterii, de la PSD si PNL. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a afirmat in cadrul dezbaterii ca, avand in vedere negocierile pe care le avem cu privire la PNRR, rugamintea ei este sa joace in echipa…

- Daca maine ar fi alegerile prezidențiale, romanii ar acorda cele mai multe voturi secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, și lui Marcel Ciolacu – candidat PSD-PNL, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP. Pe locurile urmatoare in preferințele alegatorilor se afla George Simion, Elena Lasconi…

- PE CINE AR VOTA ROMANII DACA DUMINICA AR FI ALEGERIMircea Geoana (independent) - 25,3%Marcel Ciolacu (PSD) - 19,5%George Simion (AUR)- 18,7%Nicolae Ciuca (PNL) - 11,2%Diana Șoșoaca (SOS Romania) - 10,1%Catalin Drula (USR, PMP) - 5,6%Dacian Cioloș (REPER) - 4,1%Kelemen Hunor (UDMR) - 2,7%Alt candidat…

- PE CINE AR VOTA ROMANII DACA DUMINICA AR FI ALEGERI Mircea Geoana (independent) – 25,3%Marcel Ciolacu (PSD) – 19,5%George Simion (AUR)- 18,7%Nicolae Ciuca (PNL) – 11,2%Diana Șoșoaca (SOS Romania) – 10,1%Catalin Drula (USR, PMP) – 5,6%Dacian Cioloș (REPER) – 4,1%Kelemen Hunor (UDMR) – 2,7%Alt candidat…

- PE CINE AR VOTA ROMANII DACA DUMINICA AR FI ALEGERIMircea Geoana (independent) - 25,3%Marcel Ciolacu (PSD) - 19,5%George Simion (AUR)- 18,7%Nicolae Ciuca (PNL) - 11,2%Diana Șoșoaca (SOS Romania) - 10,1%Catalin Drula (USR, PMP) - 5,6%Dacian Cioloș (REPER) - 4,1%Kelemen Hunor (UDMR) - 2,7%Alt candidat…

- Ceea ce se prefigura un triumf s-a drojdit la intrarea in forul legislativ. Eroica faptura, care se lupta cu hidra ruseasca, s-a temut sa dea ochii cu parlamentarii romani, neinfricați de gloria efemera a unui comediant.Cum e cu lupta din Ucraina? Sunt unii care spera ca Putin va fi scos de perciuni…