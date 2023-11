Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care este și președinte al USR Timiș, a oferit o prima explicație despre cazul Elenei Lasconi, retrasa din fruntea listei pentru alegerile europarlamentare dupa ce a declarat ca a votat „DA” la referendumul pentru familie și a fost atacata public de fiica ei

- Cristian Tudor Popescu critica dur pretația publica a Elenei Lasconi, primarița din Campulung Muscel, acuzand-o ca și-a planuit fiecare pas facut in scandalul privind votul la referendum. Mai mult decat atat, apreciaza jurnalistul, aceasta, alaturi de fiica sa, Oana, profita din plin de acest incident.Vezi…

- Lumea agitata a politicii romanești ne servește mereu scandaluri. Cel mai recent a explodat in USR și s-a soldat cu retragerea primariței din Campulung Muscel din fruntea listei candidaților la europarlamentarele de anul viitor. Scandalul inspira o serie de reflectari despre maturitatea USR și abilitatea…

- O poza publicata pe Instagram de primarița din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a starnit controverse in spațiul public, in contextul in care de pe spatele buletinului sau lipsește ștampila de la referendumul din 2018.

- Primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a anunțat, duminica, ca nu va mai candida la alegerile europarlamentare. Decizia ei vine dupa ce a fost criticata pe rețelele de socializare de membri ai USR și de internauți ca a votat „DA” la Referendumul pentru familie din 2018. „Eu sunt crestina,…

- Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi (primar in Campulung Muscel), o critica dur pe mama sa pentru faptul ca a mers sa voteze „Da” la referendumul pentru familia tradiționala, declarandu-se „dezgustata” și „dezampgita” pentru faptul ca a aratat ca e „homofoba.

- USR a incheiat procesul intern pentru desemnarea candidaților la alegerile europarlamentare și anunța lansarea oficiala a acestora vineri, 20 octombrie, la Consiliul Alianței Liberalilor și Democraților Europeni (ALDE Europe), organizat in premiera la București.Lista USR va fi deschisa de urmatorii…