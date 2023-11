De-ale Puterii: Despre China, această nouă „Înaltă Poartă” Va spuneam acum 2 zile de ce cred eu ca acum fix cu o saptamana in urma, la summit-ul de la San Francisco, a fost momentul in care China și-a arogat public „dreptul de șmecher” in chiar fața fostului unic „Șef la lume”. A fost momentul in care unilateralismul american a decedat oficial, iar dupa 33 de ani de putere absoluta și discreționara, SUA a trebuit sa recunoasca public ca nu mai sunt singuri pe planeta, Biden fiind obligat sa faca o remiza la masa verde, mai grea decat infrangerile din Vietnam, Irak, Afghanistan și Ucraina la un loc. Iata ca in chiar aceeași zi in care va scriam astea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

