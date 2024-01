De-ale Puterii: Despre bivoli mâncați de lei și oameni arși în flăcări In vremurile predemocratice era doar teleenciclopedia, sambata seara. Printre piramide faraonice si prevestiri apocaliptice despre cum are sa explodeze soarele peste ceva miliarde de ani, apareau documentare despre cum leii vaneaza bivoli, leoparzii vaneaza babuini si gheparzii alearga porci si gazele. Mult mai tarziu au aparut geografia nationala salbatica, planeta animalelor si alte canale cu tenta zoologica. Ma revad acum copil, privind infiorat cum se napusteau leii, cate cinci sau zece, peste cate un bivol si-l omorau si-l mancau de viu. Cel mai mult ma revolta cum stateau ailalti bivoli… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

