De-ale Puterii: Alegeri 2024 – presimțiri electorale Spațiul politic romanesc este deja revendicat agresiv de curentul antioccidental. Asistam la resuscitarea forțata a unor idei pe care le credeam depașite atunci cand Romania a fost admisa in familia europeana. Iata ca nu sunt, mai mult, se pare ca toate chiftelele politice scaldate in sos rusesc vor trage tare in Batrana Europa, incercand sa ne convinga de precaritatea proiectului european. Fara a propune, insa, nici o alternativa viabila. Discursul fundamentalist-neaoșist, aflat intr-un trend ascendent astazi, vine pe un fond emoțional propice, prefigurat de veșnicele nemulțumiri ale romanului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR le-a solicitat luni parlamentarilor austrieci din Grupul de prietenie Austria - Romania, care au vizitat Parlamentul, sa faca presiuni pentru schimbarea deciziei luate de partidul cancelarului Nehammer in privinta blocarii aderarii Romaniei la Schengen."Ce ne dorim de la aceasta delegatie este…

- Doua persoane aflate in situatii ilegale au fost depistate ieri de politistii de imigrari din Alba, in urma controalelor efectuate. In ambele cazuri au fost emise decizii de returnare. La data de 05 octombrie a.c., politistii de imigrari din Alba au efectuat actiuni de control pe raza municipiului…

- Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, a desfașurat o vizita de lucru la Berlin, Republica Federala Germania, in perioada 28-29 septembrie a.c., cu ocazia participarii sale la Conferința Economica Romano-Germana. In context, demnitarul roman a adus in atenție importanța…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține, in discursul anual despre Starea Uniunii, ca Romania și Bulgaria sunt membri de facto ai Schengen, ca aceste doua țari au dovedit faptul ca indeplinesc toate condițiile. Președintele Comisiei Europene a cerut aderarea fara nicio intarziere…

- Avocata Elena Radu a facut un bilanț sumbru intr-o scrisoare deschisa adresata conducerii SRI. Mesajul a fost publicat de flux24.ro . Il prezentam integral Conducerii SRI: Ce cautați in viața noastra? Directorului interimar al SRI: general Razvan Ionescu; adjuncților directorului SRI: general-locotenent…

- Evenimentele ultimilor ani scot in evidenta, din ce in ce mai pregnant, metastazele sistemului care patroneaza sectoarele vitale din Romania. In spitale oameni mor cu zile, fie din cauza lipsei tratamentelor adecvate, fie a nestiintei, a lipsei de empatie si a nepasarii medicilor care au tranformat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- „Mulțumesc pentru atenția acordata Ucrainei. Dragi prieteni, in legatura cu acele fragmente gasite in Romania, ele au avut ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii noastre. Am avut și victime. Sunt consecințe ale atacurile asupra Izmail-ului, Reni și alte orașe-port. Gandiți-va ce s-ar fi intamplat…