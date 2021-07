Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a SUSPENDAT PNRR-ul Ungariei. Dacian Cioloș, care a inițiat demersul: „Nu avem garanții ca banii vor ajunge la ungurii cinstiți” Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, i-a cerut saptmana trecuta Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR al Ungariei pentru ca…

- Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, ii cere Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR al Ungariei pentru ca cele șapte miliarde de euro „sa nu ajunga in buzunarele greșite”, in condițiile in care Ungaria nu recunoaște competența Parchetului European. „Draga Ursula, Va scriem…

