Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Canada se vor infrunta in finala Cupei Davis, duminica, la Madrid, la prima editie in noul format al competitiei masculine de tenis pe echipe. Spania, echipa gazda a turneului final, a invins sambata noaptea Marea Britanie, cu scorul de 2-1, punctul decisiv fiind adus de perechea…

- Franta si Serbia au primit, sambata, wild card-uri pentru faza finala a Cupei Davis, editia din 2020, informeaza daviscup.com.Cele doua natiuni se vor alatura celor patru semifinaliste din acest an – Canada, Marea Britanie, Rusia, Spania – si celor 12 castigatoare din calificarile din martie,…

- Spania, cu doua victorii ale lui Rafael Nadal, la simplu si la dublu, s-a calificat vineri seara in semifinalele Cupei Davis, eliminand in sferturi Argentina. Sambata seara, Spania va infrunta pentru un loc in finala Marea Britanie, care a trecut de Germania cu cele doua victorii obtinute…

- DAVIS CUP // Spania e ultima echipa calificata in semifinalele Cupei Davis. Impulsionați de liderul mondial Rafael Nadal, ibericii au revenit de la 0-1 in disputa cu Argentina, aisugrandu-și un loc in careul de ași al Cupei Davis. Confruntarea cu Argentina din „Caja Magica” a inceput cum nu se putea…

- Confruntarea de dublu din intalnirea SUA-Italia a stabilit o borna in istoria tenisului mondial. Noul format al Cupei Davis a fost extrem de comentat in aceasta saptamana in care au loc intalnirile la Madrid. Una dintre problemele jucatorilor fiind orele la care se joaca. Spania, cu Rafael Nadal in…

- Rafael Nadal, numarul unu mondial, a condus Spania in sferturile de finala ale Cupei Davis, competitia masculina de tenis pe echipe, care are un nou format incepand din acest an, dupa ce ibericii au invins cu 3-0 formatia Croatiei, miercuri seara la Madrid. Puternic sustinut de public, Nadal s-a impus…

- Patru traficanti de droguri i-au salvat vineri de la inec pe trei agenti ai Garzii civile spaniole, in timp ce erau urmariti de catre acestia pe mare, dar gestul lor nu i-a scutit de a fi arestati pentru...

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) și-a adjudecat cu stil cel de-al 19-lea turneu de Mare Șlem al carierei, ieșind invingator dintr-un meci maraton cu rusul Daniil Medvedev, intins pe durata a cinci seturi, scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Presa din Spania, dar și alte publicații importante, au dedicat cateva…