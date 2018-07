David Schlaefer, sef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucuresti, a transmis un mesaj miercuri, la prezentarea casei solare EFdeN Signature, in care a precizat ca Parteneriatul strategic dintre Statele Unite ale Americii si Romania este unul "foarte robust", cele doua state colaborand in mai multe domenii, printre care si cel al inovarii si cooperarii stiintifice. "Statele Unite in Romania au un parteneriat strategic foarte robust. Lucram indeaproape cu toate institutiile din Romania, in special cu Presedintia, cu Guvernul si cu Parlamentul, pentru a progresa in privinta prioritatilor…