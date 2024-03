Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici precizeaza, sambata, ca decizia de a fi cazat in afara satului olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris a fost luata cu acceptul FRNPM și COSR și ca protecția privata de care va beneficia va fi platita de el, nu din bani publici. „Jocurile Olimpice de la Paris se apropie cu pași repezi…

- David Popovici, deținator al mai multor titluri și recorduri mondiale, a confirmat, prin intermediul paginii sale de Facebook, ca Jocurile Olimpice de la Paris va fi cazat in afara Satului Olimpic și va beneficia de protecție privata. ”Jocurile Olimpice de la Paris se apropie cu pasi repezi si urmeaza…

