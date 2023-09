Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chirila a castigat medalia de argint in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania). Chirila, campionul mondial en titre in aceasta proba olimpica, nu a reusit dubla la Duisburg, dupa ce vineri seara castigase aurul la 500…

- David Popovici a revenit, duminica dimineața, in Romania, dupa ce la Campionatul Mondial de inot de la Fukuoka, Japonia, nu a reușit sa cucereasca nicio medalie și a susținut o conferința de presa la aeroportul Otopeni.„Este cea mai buna ocazie sa le transmit copiilor și tinerilor ca nu exista magie,…

- Dana Budeanu a intervenit in scandalul care s-a iscat dupa CM de la Japonia, unde David Popovici a obținut locul patru. Sportivul a fost aspru criticat de mulți, care considera ca a avut parte de un eșec. Dana Budeanu ii ia apararea tanarului și are un mesaj dur pentru toți carcotașii. Dana Budeanu…

- Nu mai este mult timp pana cand David Popovici va intra in bazin și va debuta la Campionatul Mondial de Inot de la Fukuoka, Japonia. Sportivul nostru va participa in probele de 100 și 200 metri liber, acolo unde este de altfel deținatorul titlurilor mondiale. David va debuta in seriile cursei de 200…

- David Popovici, multiplul campion al Romaniei la inot, a anunțat, pe rețelele de socializare, la ce facultate va incepe cursurile din toamna. A ales un domeniu care il ajuta in cariera sa sportiva. David Popovici, intre sport și psihologie David Popovici a dat vestea pe rețelele de socializare. El va…

- David Popovici a obținut doua victorii de moral la Trofeul Sette Colli de la Roma, la 100 și 200 de metri liber, ambele cu timpi incurajatori in perspectiva Campionatelor Mondiale de la Fukuka. Sportivul nostru a dezvaluit cum va decurge programul de antrenament in perioada urmatoare și a oferit o lecție…

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 100 de metri liber, din cadrul concursului de natație Sette Colli Trophy, de la Roma. David Popovici, cursa la limita in finala probei de 100 de metri liber David Popovici continua pregatirile pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Sportivul…

- David Popovici (18 ani) a caștigat proba de 100 m liber la Sette Colli, Italia, cu un nou record al competiției. Andrei Anghel a terminat pe locul trei la 50 m spate. Sportivul legitimat la CS Dinamo București a caștigat finala probei de 100 de metri liber din cadrul concursului de natație Sette Colli…