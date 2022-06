Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici incepe o era la Budapesta. Inotul lui nu are limite, parca ar fi venit dintr-un viitor in care oamenii sunt amfibieni, scrie cotidianul spaniol AS despre sportivul roman, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sportivul David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta. Popovici a terminat seria de calificare pe primul loc, cu 46.70 secunde. Semifinalele sunt programate in aceasta seara, de la orele 19:26 si 19:31, ora Romaniei. Luni, …

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, luni seara, pe David Popovici, devenit campion mondial la 200 metri liber. ”Ai oferit astazi multe emotii si bucurii tuturor romanilor si ai scris o noua pagina in istoria sportului romanesc. Felicitari, David Popovici, pentru performanta extraordinara…

- Dupa ce a luat medalia de aur la proba de 200m liber, David Popovici (17 ani) concureaza din nou, azi, la Campionatul Mondial de Natație, de la Budapesta. David Popovici va concura azi in proba de 100m liber. Seriile incep la ora 10:09, ora Romaniei, iar romanul va lua startul in seria a 10-a, care…

- Potrivit PRO Agora, David Popovici este primul roman care a devenit campion mondial la natatie . Acesta a castigat azi proba de 200 de metri liberi de la Campionatele Mondiale de Natatie de Budapesta. Timpul cu care a castigat proba este de 1:43.21. In urma lui s-au clasat sportivii Sunwoo Hwang (Coreea…

- David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de la Budapesta, informeaza luni, 20 iunie, Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.Luni seara, 20 iunie 2022, David Popovici a devenit campion mondial, cucerind medalia de aur in proba de 200 m liber. La…

- Inotatorii romani Robert Glinta si David Popovici s-au calificat in finalele probelor de 100 m spate, respectiv 200 m liber, duminica seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. David Popovici a mai doborat un recod de juniori.

- ​David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber, dupa ce a obținut cel mai bun timp din serii la Campionatul Mondial de la Budapesta, anunta Federatia Romana de Natatie.