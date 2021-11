Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici e unul din cei cinci finaliști care "lupta" pentru Premiul Piotr Nurowski, o distincție acordata de Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) pentru cel mai bun tanar sportiv european din 2021, informeaza Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, arata Mediafax. Ceilalți…

- Inotatorul David Popovici (17 ani) a concurat sambata seara in finala probei de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie in bazin scurt de la Kazan. Dupa pațania de la 400 de metri liber, proba in care a pierdut finala pentru ca s-a oprit inexplicabil in timpul cursei, David Popovici s-a inscris…

- Comisia specializata pentru recepționarea, examinarea și validarea dosarelor pentru funcția de președinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv a propus validarea dosarelor candidaților Nicolae Juravschi și Ivan Gheorghiu. „Comisia specializata a adoptat decizia de a propune Comitetului Executiv…

- Cinci sportivi, printre care și inotatorul roman David Popovici, au fost nominalizați de catre Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) pentru titlul de „Cel mai bun tanar atlet european” in sporturile de vara. Ceilalți patru nominaliați sunt: Sky Brown din Marea Britanie (skateboarding), Adriana…

- Inotatorul roman David Popovici a fost nominalizat de catre Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC), alaturi de alți 5 sportivi, pentru titlul de „Cel mai bun tanar atlet european” in sporturile de vara, informeaza Comitetul Olimpic și Sportiv Roman.

- „Iti multumim pentru tot ce ai facut pentru sport si pentru Romania”, este mesajul transmis de premierul Florin Cițu la moartea canotorului Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial si european. „O veste extrem de trista, astazi! Multiplu campion olimpic, mondial si european, Ivan…

- Lumea sportului romanesc e in doliu. A murit Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut Romania. „E legenda... un CampiOM s-a transformat in stea. Ivan Patzaichin a plecat dintre noi.”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Roman pe pagina de facebook.