Stiri pe aceeasi tema

- De ce a refuzat David Popovici ofertele universitaților americane. Inotatorul roman de 17 ani este noul fenomen al natației mondiale. Sportivul legitimat la Dinamo a devenit dublu campion mondial și european in probele de 100 și 200 metri liber. Performanțelor „Regelui David” au atras atenția marilor…

- Guvernul Romaniei a anunțat ca a aprobat, miercuri, acordarea pentru campionul mondial la natație David Popovici, a unui premiu de 500.000 lei din partea Clubului Sportiv Dinamo care se va adauga la suma de un milion de lei, premiul oferit prin intermediul Ministerului Sportului, informeaza Mediafax.…

- Ce vrea sa faca David Popvici cu milionul primit de la Guvern. Campion mondial, noul star al natației dupa cele doua medalii de aur recent caștigate, puștiul ce a scris istorie la doar 17 ani, a fost recompensat cu echivalentul a 200.000 de euro. Asta pe langa salariul lunar de 7000 de lei din partea…

- Dublu medaliat cu aur la CM de Natație (la proba de 100 de metri liber și 200 metri liber), David Popovici (17 ani) a fost premiat azi la Guvernul Romaniei. David Popovici, antrenorul Adrian Radulescu și Camelia Potec, președintele FR de Natație, au fost prezenți azi la Guvern, acolo unde s-au intalnit…

- Gabriela Andreiașu, director general al Agenției Naționale Anti-Doping, confirma ca „mereu, parinții lui David Popovici au verificat la noi orice medicament sau supliment, tocmai ca fiul lor sa nu aiba nicio problema in cariera". ...

- Asa cum Simona Halep a schimbat modul in care e privit tenisul in Romania, acum, in cazul lui David Popovici (17 ani), avem de-a face cu un personaj care, aproape sigur, va revolutiona inotul in Romania. Din toate punctele de vedere: de la mediatizare pana la interesul celor mici pentru acest sport.

- Jador este unul dintre artiștii renumiți din țara, care se bucura de un succes colosal pe plan profesional. Ei bine insa, chiar daca acum are tot ceea ce iși dorește, lucrurile nu au stat la fel și in trecutul sau. Iata ce ofeta a primit in adolescența pentru a face bani. Declarații exclusive la Antena…