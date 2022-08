Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obținut sambata medalia de aur la Campionatul European de natație de la Roma, cu un timp prin care a stabilit un nou record monidal al probei de 100 de metri liber. Recordul mondial doborat data din 2009, iar David Popovici reușește la 17 ani o performanța istorica pentru sportul romanesc.

