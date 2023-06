Stiri pe aceeasi tema

- Medalie de bronz pentru Romania! David Metea legitimat la ACS LUPTE BSG TARGU MURES (80 kg) urca pe podium la Campionatul European U17, din Albania, cucerind medalia de bronz!????Componentul Lotului de Lupte Libere a obținut o victorie clara in fața adversarului din Bulgaria, cu scorul de 5-1, a treia…

- Șerban Rachita, de la CSM Tg.Mureș, a cucerit medalia de bronz la Cupa Casei Regale la tir cu arcul, categoria seniori, competiție ce a avut loc, zilele trecute, la Predeal. In confruntarea pentru medalia de bronz, Șerban Rachita l-a invins, la puncte, 142-134, pe reprezentantul clubului CSA Steaua…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș in parteneriat cu Kooperativa 2.0, una dintre cele mai apreciate agenții de marketing din Romania, organizeaza, in perioada 30 mai – 30 iunie 2023, prima ediție a "Academiei de Digital", curs intensiv…

- In perioada 19 – 21 mai 2023 s-au desfasurat in Arad finalele Campionatelor Nationale pentru categoriile de varsta U13 si U15. Samuraii Florii de Cires din Voiniceni a prezentat un sportiv la categoria U13, care in final, dupa 4 victorii si o infrangere a obtinut medalia de bronz. Maier Daniel este…

- Romania a castigat primele medalii la Campionatul European de Lupte. La Zagreb, Andreea Ana a castigat medalia de Aur la categoria 55 kg, in timp ce Catalina Axente a obținut medalia de Bronz la 76 kg.

- Dupa ce a contribuit la clasarea pe locul cinci a echipei Romaniei la Campionatul European de senioare din Antalya, iar apoi a ocupat locul patru in finala de la sarituri, gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea CS Farul ndash; CSM Constanta; antrenoare, mama sa, Camelia Voinea a incheiat pe podium…

- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a pierdut luni semifinala cu Statele Unite, la Campionatele Mondiale de Juniori si Cadeti, si va lupta pentru medalia de bronz a concursului, cu Uzbekistan.Romania a intrat in concursul de luni infruntand Cehia in 16-imi. Tricolorii au castigat cu 45-33…

- Echipa noastra a fost foarte aproape de locul secund in CN de polo pe apa feminin junioare U19. Din pacate in prima zi al ultimului turneu, desfasurat in bazinul olimpic din Tg Mures formatia noastra a pierdut derbiul pentru locul doi impotriva echipei CSS nr. 1 Bucuresti, astfel, chiar daca au castigat…