Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au fugit de litoralul romanesc din cauza prețurile de cazare și la mancare și și-au indreptat atenția spre bulgari. Din pacate, și hotelierii din țara vecina au marit considerabil prețurile. Acum, turiștii platesc mai mult ca in Mamaia, dupa ce am trecut de prima jumatate a lunii august. Prețuri…

- Omul de afaceri Muhammad Murad acuza ca este terorizat de procurori, care ar reprezenta mafia imobiliara de pe litoral și care il amenința cu dosare penale daca nu da acord pentru investiții care il prejudiciaza. "Cine e de vina, de ce se intampla ce se intampla? Eu spun ca principala problema e Mamaia,…

- Cei mai mulți dintre romanii ar fi dispuși sa revina pe litoral in vacanțe, nu doar in weekend, daca ar vedea investiții semnificative in calitatea serviciilor, de la cazare și masa la modalitați de a-și petrece timpul liber. Litoralul romanesc trece printr-o criza fara precedent. Daca n-ar fi fost…

- Suntem la jumatatea verii, iar sezonul estival a inceput de mult. Romanii se duc la mare care mai de care, unii alegand litoralul romanesc, pe cand alții aleg sa plece in afara țarii. Aici, prețurile au luat-o razna, iar romanii sunt revoltați. Inca de la inceperea sezonului estival prețurile au bubuit…

- Barometru Frames & Sopra. 8 din 10 romani cred ca Litoralul are nevoie de investiții masive pentru a atrage turiști. Cei mai mulți dintre romanii ar fi dispuși sa revina pe litoral in vacanțe, nu doar in weekend, daca ar vedea investiții semnificative in calitatea serviciilor, de la cazare și masa la…

- Corina Martin, secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, trage un semnal de alarma cu privire la ceea ce se intampla cu turismul romanesc in aceasta perioada. Romanii vor acum sa calatoreasca in afara Romaniei și tocmai de aceea patronii din Horeca autohtona…

- In aceasta luna din an, romanii au dat navala pe plajele din Grecia. Mamaia este pustie, deoarece romanii se simt ca acasa in Grecia. Turiștii sunt atrași de prețuri, dar și de farmecul locului, asta pentru ca plajele din Romania s-au scumpit foarte mult și mulți nu-și permit sau nu vor sa-și mai petreaca…

- Majoritatea romanilor nu lasa sa treaca vara fara sa ajunga macar un weekend pe litoralul romanesc. In timpul acesta, unii dintre ei iși pregatesc vacanțe de cel puțin o saptamana pe nisipurile de la noi. Mulți dintre ei adora sa incerce preparatele de la restaurantele din zona, mai cu seama cand vine…