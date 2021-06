David Beckham are o nouă pasiune: Investește într-o fabrică…

David Beckham a cumparat 10% din acțiunile unei fabrici de mașini electrificate. Fostul mijlocaș al echipelor Manchester United și Real Madrid Lunaz a investit intr-o companie din Silverstone care transforma mașini clasice in mașini electrificate. Compania vrea sa aplice tehnologia la camioanele de gunoi și la alte vehicule comerciale. Conform The Guardian, Lunaz face parte dintr-o piața mica a companiilor care scot motoarele poluante și instaleaza baterii și motoare electrice cu emisii zero. Prețul pentru conversia unei mașini clasice incepe de la 250.000 de euro. Pentru un Rolls-Royce, prețul…