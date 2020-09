Daune colaterale în pandemie: a crescut dramatic mortalitatea intrauterină (Nature) O serie de studii din intreaga lume au raportat o tendința tulburatoare: de cand a inceput pandemia de coronavirus, a existat o creștere semnificativa a proporției de sarcini soldate cu moartea fatului, avertizeaza cercetatorii consultați de revista Nature. Cercetatorii spun ca, in unele țari, femeile insarcinate au primit mai puține ingrijiri decat au avut nevoie, […] The post Daune colaterale in pandemie: a crescut dramatic mortalitatea intrauterina (Nature) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza…

- Pe masura ce se apropie toamna și iarna, oficialii americani din domeniul sanatații publice sunt din ce in ce mai preocupați de posibilitatea unei reinvieri a Covid-19, insoțita de un sezon gripal sever, scriu jurnaliștii New York Times. Daca un numar mare de oameni nu se vaccineaza antigripal in acest…

- Un studiu tulburator al organizației World Vision arata ca parinții romani nu au mai reușit sa obțina mijloace elementare de trai, alimente, rechizite, produse de igiena, iar medicamentele au fost asigurate parțial. Concluziile sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat aproape jumatate dintre elevii chestionați…

- O instanța a lansat o ancheta cu privire la reacția guvernului francez la coronavirus. Ancheta pornita de la plangerile sindicatelor și medicilor se concentreaza asupra a trei persoane majore, inclusiv primul ministru, Edouard Philippe. Premierul Philippe și-a dat demisia in urma unei remanieri a cabinetului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, transmite Agerpres. Castex…

- Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat un sondajul de opinie in perioada 22 – 23 iunie 2020 (al zecelea din seria dedicata impactului COVID – 19), in scopul evaluarii percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor romanilor dupa prelungirea starii de alerta, in contextul relaxarii…

- Cercetatorii cresc organe in miniatura in laborator pentru a studia modul in care noul coronavirus se desfașoara in corp, scrie pestigioasa revista de știința Nature, in ediția de marți. Studiile efectuate in aceste organoizi dezvaluie versatilitatea virusului in afectarea organelor vitale, de la plamani…