Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Ponor a fost o adevarata prințesa la nunta sa, desprinsa parca din basme. In timp ce fosta gimnasta și-a facut apariția intr-o caleașca, prințul ei, Bogdan Jianu a venit calare pe cal, alaturi de cavalerii de onoare.

- Norocul nu i-a prea suras prezentatorului emisiunii ”Roata norocului” (Kanal D). Adrian Cristea alias Bursucu’ a ramas fara afacerea sa estivala din din Mamaia. Largirea plajei din Mamaia s-a dovedit chiar dușmanul cel mai mare al spațiului recreativ al vedetei Kanal D, ce i-a adus profit ani la rand.…

- Catalina Ponor și Bogdan Jianu și-au unit destinele ieri, și in fața lui Dumnezeu, cei doi avand parte de o ceremonie religioasa oficiata la o biserica din Manasia, județul Ialomița. Momentele au fost emoționante pentru miri, pentru ca, pe langa binecuvantarea lor, a avut loc și creștinarea fiului lor,…

- Ilie Nastase a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a scris ca a ajuns la sapa de lemn și ca a cerut și ajutorul statului. Fostul tenismen a spus lucrurilor pe nume.