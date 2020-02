Date SURPRIZĂ de la Eurostat: România DĂ CLASĂ Germaniei când vine vorba de egalitate între sexe Date surpriza de la Eurostat. Obișnuita sa fie codașa Europei la majoritatea clasamentelor, Romania da clasa statelor civilizate in materie de egalitate intre sexe. Pe scurt, decalajul dintre pensiile primite de barbat și cele primite de femei este mai mic in Romania decat in Germania. Femeile din Uniunea Europeana cu varsta de peste 65 de ani au primit in 2018 o pensie care, in medie, a fost cu 30% mai mica decat cea a barbatilor, insa o veste buna este faptul ca acest decalaj este in scadere, fiind cu patru puncte procentuale mai mic decat in 2010, cand s-a situat la 34%, arata datele publicate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

