- CHIȘINAU, 1 iul – Sputnik. Numarul total al cetațenilor Federației Ruse care și-au exercitat votul in capitala Moldovei a fost de 889 de persoane. Despre aceasta a comunicat misiunea diplomatica rusa pe pagina oficiala de pe rețelele de socializare. Amendamentele la Legea Fundamentala a Federației…

- CHIȘINAU, 1 iul - Sputnik. Premierul rus a mers sa voteze la secția de votare numarul 90 din Capitala rusa, care este amplasata in școala numarul 1241, din strada Nikolaev. © Sputnik / Алексей НикольскийVladimir Putin a votat in cadrul scrutinului pentru amendarea Constituției Rusiei - Video…

- CHIȘINAU, 26 iun - Sputnik. Președintele Igor Dodon a declarat in cadrul vlogului sau ”Președintele Raspunde” ca vor fi reluate negocierile in privința creditului rus in valoare de 200 de milioane de euro. Acesta a declarat ca a discuta pe acest subiect cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin,…

- CHIȘINAU, 30 apr – Sputnik. Reacția anumitor cercuri politice ale Chișinaului privind acordul de imprumut de la Federația Rusa a 200 de milioane de euro este o nedumerire. Despre aceasta este precizat intr-un comunicat de presa al Ministerului rus de Externe. Potrivit informațiilor,…

- © Video : Sputnik / RuptlyRusia nu-i va refuza nimanui ajutorul in combaterea COVID-19CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Președintele Igor Dodon a anunțat ca in urma ințelegerilor pe care le-a avut in luna decembrie 2019, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, vineri, la Moscova, ambasadorul Extraordinar…

- CHIȘINAU, 17 apr. – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Direcției de Poliție Chișinau, Natalia Stati, a confirmat pentru Sputnik Moldova ca oamenii legii sunt pe urmele unui tanar de 27 de ani din Ialoveni, care a fugit de la Centrul de triere din Capitala, fiind suspect de COVID-19. © Photo : Miroslav…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Dimineața, directorul Spitalului Raional Cahul, Oleg Craciun, care a avut o intervenție online in timpul briefingului din susținut la Ministerul Sanatații și a anunțat decesul unui barbat in varsta de 72 de ani, dintr-o suburbie a orașului Cahul. © Photo : Miroslav Rotari.…