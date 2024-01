Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților Societații de transport Timișoara, tramvaiul blocajul a survenit dupa ce vatmanul a franat brusc, pentru a evita un accident. In acel moment, garnitura a ramas fara curent si s-a blocat.Pentru a debloca drumul, mai mulți calatori au intervenit și au inceput sa impinga tramvaiul.Incidentele…

- Timișoara se pregatește pentru oferirea de servicii medicale imagistice de cel mai inalt nivel, in pregatirea deschiderii unui institut oncologic regional, a declarat Alexandru Rafila, sosit la Timișoara pentru a vedea care e stadiul investițiilor realizate in domeniul medical in capitala Banatului.…

- Una dintre cele mai cunoscute școli private din zona de vest a Romaniei, British International School of Timișoara, a inaugurat oficial, marți, o noua cladire cu clase și laboratoare pentru copiii care invața aici. Inaugurarea a avut loc in prezența elevilor, a parinților și a viceprimarului Timișoarei,…

- Desemnarea lui Nicolae Robu ca și candidat al liberalilor la postul de primar al Timișoarei nu l-a incantat in mod deosebit pe Nicolae Ciuca, președintele PNL. Oficialul a subliniat ca filiala locala a partidului iși asuma decizia luata. Daca la acest nivel așa s-a decis, decizia luata va fi respectata,…

- E plin de energie, vrea sa faca bine orașului care e afectat, nu vrea nicio funcție politica și va face din nou tandem cu Dan Diaconu atunci cand va redeveni primar. Sunt primele ganduri pe care Nicolae Robu le-a exprimat in conferința de presa de la ”ungerea” sa de catre PNL Timiș pentru candidatura…

- Potrivit unui CV, scris in limba engleza, fostul primar Nicolae Robu lucra cu aplicatia web inca din anul 1983. Web-ul a fost inventat in 1989, dar a devenit functional abia in 1994, adica la 11 ani de la momentul in care Robu preda tainele acestei aplicatii… O alta performanta remarcabila din trecutul…

- PNL Timis acuza filiala Timișoara a USR de limbaj agresiv și de acțiuni de ”dreptate cetațeneasca” la limita legii, mai mult ar fi și recidivist in acest domeniu. Anunțul vine dupa un comunicat de presa emis vineri de USR Timisoara, in care partidul acuza liberalii ca desconsidera cetațenii prin numirea…

- Primarul Dominic Fritz afirma ca, in doar trei ani, rata de absorție a fondurilor europene in Timișoara a crescut de la 0,2% la 80%. El spune ca a reusit a acest lucru fiindca, in loc sa se inconjoare cu spagari precum predecesorul sau, Nicolae Robu, a cladit o echipa de profesionisti in primarie. Referitor…