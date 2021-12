Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Alba a anunțat, sambata, ca minora a fost gasita, in stare buna, pe raza județului Sibiu. Știrea inițiala Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la locuința sa din Biia, comuna Șona și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate…

- Politiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au fost sesizați pe 20 decembrie cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 10.30, Morar Roxana-Denisa, in varsta de 14 de ani, din comuna/sat Tritenii de Jos a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Fata are o inaltime…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 86 de ani, care a fost data disparuta. „In cursul zilei de azi, 20 decembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei in varsta de 86 de ani. In data…

- Politistii din Olt cauta o adolescenta, in varsta de 18 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Astazi, la ora 11.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Vișina au fost sesizați de o femeie din comuna Urzica, județul Olt, ca in noaptea de 16/17 decembrie a.c.,…

- A plecat de acasa intr-o direcție necunoscuta și nu s-a mai intors. Este vorba despre Diana Kiciuk, o femeie din Gagauzia in virsta de 35 de ani, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Femeia a plecat de acasa la data de 7 noiembrie și de atunci nu a mai fost vazuta. Semnalmente: inalțime - 165 cm,…

- Politistii din Olt cauta o tanara, in varsta de 20 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Ieri, polițiștii din cadrul Sectiei nr. 4 Rurala Coteana, au fost sesizați de o femeie, din comuna, ca, in aceeași zi, concubina fiului ei, DINCUȚ TUDORA CRISTINA, de 20 de ani, cu…

- Rebeca Alexe are 15 ani si locuieste in comuna Clinceni de langa Bucuresti. Joi, 28 octombrie, dupa o cearta cu mama ei, fata a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Parintii au sesizat disparitia la politie si o cauta fara incetare, de doua zile. „A plecat cand eu eram cu treaba, prin curte”, spune…

- Politistii din judetul Dolj cauta o fata de noua ani care a plecat, vineri seara, de acasa, din comuna Izvoare, si nu s-a mai intors. Potrivit Politiei Judetene Dolj, vineri seara, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita au fost sesizati cu privire la faptul ca o fata de noua…