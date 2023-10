Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege spaniol Juan Carlos, plecat in exil, a obtinut castig de cauza vineri, 6 octombrie, impotriva fostei sale amante Corinna Larsen, care i-a cerut 150 de milioane de euro despagubiri morale pentru hartuire, dar justitia britanica si-a declinat competenta in acest dosar, scrie Agerpres preluand…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau vor ajunge din nou in fața instanței! Claudia Patrașcanu vrea cu orice preț sa mearga cu cei doi baieți ai lor peste hotare, mai intai la Disneyland, apoi la Istanbul, de ziua de naștere a fiului lor, Gabriel, dar Gabi Badalau ar refuza sa semneze procura necesara…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj, dar are șansa recursului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), unde i se poate reduce suspendarea. Ea a decis sa dea in judecata compania canadiana care a produs suplimentul alimentar contaminat, informeaza Rador Radio Romania. Avocatul Bogdan…

- Elon Musk, patronul Tesla si al retelei X (fosta Twitter), a amenintat ca va da in judecata organizatia Liga Anti-Defaimare (ADL, care lupta impotriva antisemitismului si a rasismului), pe care o acuza de defaimare a retelei sale sociale, relateaza AFP."Pentru a reabilita numele platformei noastre…

- Dupa ce a fost demisa, Catinca Nistor, fosta sefa a Institutului Cultural Roman (ICR) din Londra, a dat in judecata Ministerul de Externe. Aceasta susține ca ordinul de revocare din functie nu a respectat procedura. Primul termen al procesului a fost stabilit pentru 28 septembrie.Fosta sefa a ICR Londra…

- Inspectorii de integritate din cadrul Autoritații Naționale de Integritate (ANI) au pornit joi, 24 august, controlul averiii in privința fostului deputat socialist, Alla Dolința. Potrivit procesului verbal, procedura a fost inițiata in baza unei sesizari anonime cu privire la pretinsa incalcare a regimului…

- Faptele fostului administrator al clinicii „Andreea Motoc” s-au prescris A incetat procesul penal al Mioarei Pavelescu (fosta Motoc), trimisa in judecata, in martie 2022, pentru inșelaciune și delapidare, ambele in forma continuata și comise in concurs real. Doctorița a fost judecata pentru fapte din…