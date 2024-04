Braian Cufre (27 de ani), fost fundaș stanga la Mallorca, Malaga și New York City FC, a ajuns pe drumuri dupa ce Velez Sarsfield l-a pus pe liber. Argentinianul e judecat in doua dosare pentru agresiune sexuala și risca ani grei de pușcarie! Un fotbalist crescut la Velez Sarsfield este in pericol sa ajunga dupa gratii. Braian Cufre, pe care clubul din Buenos Aires l-a format și l-a lansat in cariera profesionista, a decis sa-i rezilieze contractul pe 21 martie 2024. ...