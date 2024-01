Presedintele Klaus Iohannis a primit, anul trecut, cadouri in valoare de 7.600 de euro, intre acestea fiind doua tablouri de 1.500 de euro, un ceas de birou placat cu aur, cu insertii de sidef si email de culoare albastru si alb, un set de cafea arabeasca, dar si o geanta din rafie cu emblemele orasului Praia. Toate aceste bunuri au ramas in patrimoniul Administratiei Prezidentiale. Potrivit listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale in anul 2023, presedintele Klaus Iohannis a primit cadouri…