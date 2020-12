Daruri pentru copiii orfani, bătrânii din azile și familii nevoiașe In preajma sarbatorilor de Craciun, membrii Cluburilor Lions și Leo-Lions Deva Decebal și-au propus sa faca o mica bucurie copiilor orfani, familiilor nevoiașe și batranilor din azile. „Sarbatorile de iarna sunt un motiv de bucurie pentru cei mai multi dintre noi. Din nefericire sunt copii, familii si persoane varstnice pentru care Craciunul este perioada anului cand simt mai tare singuratatea și lipsurile. Clubul Lions Deva Sarmizegetusa in parteneriat cu Clubul Leo-Lions Deva Decebal au initiat proiectul „Apeleaza, Un LEU te protejeaza!” in semn de solidaritate cu suferinta… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

