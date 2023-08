Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției a explicat ca Valcov va fi predat penitenciarului de la Rahova unde va petrece 21 de zile in carantina. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a postat, luni, dupa aducerea in țara a fostului ministru de finanțe, Darius Valcov, un mesaj pe Facebook , in care spune ca este ”primul fugar…

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, care a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare si a fugit in Italia, a fost adus, luni dupa amiaza, in Romania."Justitia si a facut datoria in aceasta speta, este vorba despre un efort al multor oameni din sistemul de justitie, care au lucrat cu mult profesionalism…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a postat, luni, dupa aducerea in țara a fostului ministru de finanțe, Darius Valcov, un mesaj pe Facebook , in care spune ca este ”primul fugar pe care il aduc in mandatul meu de ministru al justiției”.E a mulțumit poliției, magistratului de legatura și autoritaților…

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat marți, 8 august ca hotararea Curții de Apel din Napoli a ramas definitiva, iar Darius Valcov va fi extradat in Romania. Fostul ministru, condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare, s-a predat in Italia inca din luna mai.Știre in curs de actualizare

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat ca recursul lui Darius Valcov a fost respins de justiția din Italia: “Va informez ca, astazi, Curtea Suprema de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Valcov Darius Bogdan. Astfel, a ramas definitiva hotararea Curții de Apel din Napoli prin…

- Cei doi politisti filmati in timp bateau un tanar detinut de la Centrul Educativ din Buzias au fost pusi de procurori sub urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de purtare abuziva. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a dispus ca politistii sa fie cercetati sub control judiciar. Conform unei…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca o instanța din Italia a decis predarea lui Darius Valcov catre autoritațile din Romania, in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Hotararea Curții de Apel din Napoli nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Casație…