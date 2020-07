Stiri pe aceeasi tema

- Continua cea mai cool emisiune a verii! Nu rata noua ediție Pepsi Retro Studio, pe 30 iulie, de la ora 17:00, alaturi de Mira. Aduce o noua piesa veche, provocari in liveul de pa Facebook și YouTube Pepsi Romania, dar și pe TikTok, acolo unde Pepsi aduce vara asta un adevarat maraton de provocari și...…

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”. Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Mesajul lui Minelli fața de cei care asculta piesa este de empowerment, de a avea incredere in sine…

- Vineri, Randi lanseaza ”Femeia care m-a invins”, cu o zi inainte ca artistul sa implineasca 37 de ani. Piesa „Femeia care m-a invins” este compusa integral de Randi, atat versurile, cat și muzica, și este despre acea femeie care „reușește sa-mi ințeleaga esența, nu doar aparența, sa imi dea jos maștile”,…

- Dupa o scurta pauza din lumina reflectoarelor, Corina Bud lanseaza primul single “SUPERSTAR” prin propria ei casa de discuri, in colaborare cu artista și executivul, Geneva (sau JJ). Artistele deja au o istorie impreuna, caci au lucrat la hit-ul internațional “No Sleepin”, insa de data asta colaborarea…

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) revin in forta cu o noua piesa de calitate, care se numeste “Positive Vibes”. In aceasta perioada delicata, cand intreaga omenire sufera din cauza pandemiei, cei doi artisti ne incanta sufletul cu o piesa plina de energie de pozitiva si care este hrana…

- Laurette Atindehou, manechinul roman cu radacini africane, revine in atentia publicului cu o noua piesa intitulata „African Queen”, in colaborare cu renumitul rapper stabilit in Londra, KC Pozzy. Este o piesa dance cu influiente orientale, iar tema principala este o linie melodica balcanica de saxafon.…

- ADDA lanseaza „Prieteni buni”, a unsprezecea piesa ce se va regasi pe primul album al artistei, „Arta, viața și iubire”. „Prieteni buni” este un single despre un alt fel de prieteni, cei care stau deoparte, dar de care iți aduci aminte cand iți ineci amarul sau te bucuri de o victorie. Atunci cand cei…

- Nicole Cherry a pregatit o surpriza pentru fanii sai si lanseaza melodia „Ma rup”. Artista celebreaza in avans cei sapte ani de cariera, pe care ii implineste pe 4 mai, cum altfel, decat prin muzica noua. Piesa „Ma rup” este lansata la doua luni de la single-ul „Cine sunt eu?” si va fi inclusa pe primul...…