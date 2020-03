Seful Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca incepand din data de 15 februarie in judet au inceput sa apara din nou ursii in localitati si in gospodariile populatiei si numai in ultima saptamana au fost ucise 11 oi pe raza comunei Ogra. "In acest an, incepand cam din data de 15 februarie au inceput sa apara din nou ursii in localitati, la gospodariile oamenilor. Pana in momentul de fata avem opt pagube create de urs si avem o cerere pentru obtinerea derogarii pe cota de interventie pe fondul de vanatoare Giulus, care a fost depusa…