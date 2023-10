Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Danut Lupu a fost condamnat la sapte luni de inchisoare dupa ce a fost prins ca a condus fara permis, insa intre timp acesta a plecat in vacanța in Dubai. La intoarcere, azi dupa-amiaza. Danuț Lupu a fost ridicat de polițiști chiar de pe aeroport și condus la penitenciar. Danuț…

