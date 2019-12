Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani, din Alba Iulia, a fost abandonat in apropiere de Mako, intr-o benzinarie de pe autostrada, in Ungaria. Tili Dionisie se ințelesese cu un șofer sa-i dea 100 de euro pentru transport, insa omul n-a mai ajuns la destinație.

- Nu si-a mai vazut sora de 20 de ani si are o poveste de viata demna de un scenariu de film. Este drama prin care trece un tanar de 26 de ani, care a fost abandonat de cand era doar un ghemotoc de om. Astfel a ajuns sa fie plimbat dintr-un centru in altul. Iar acolo, pe langa abuzurile fizice si psihice…

- Andreescu s-a accidentat la genunchiul stang in ghemul al treilea, cand conducea cu 2-0, si, dupa ce a cerut un time-out medical in care a primit un bandaj enorm in la picior, s-a retas dupa 50 de minute de joc. Tot miercuri, Simona Halep, locul 5 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 7-5, 6-3, de ucraineanca…

- La acuzatiile ca Washingtonul i-ar fi abandonat pe aliatii kurzi din Siria, presedintele american Donald Trump a raspuns ca insurgentii kurzi "nu au ajutat (SUA) in cel de-al Doilea Razboi Mondial", amintind Debarcarea din Normandia.

- Ar fi fost rapita, atunci cand avea 14 ani, drogata, batuta si data barbatilor, in schimbul unor sume de bani. E povestea socanta a unei copile care a ramas orfana de ambii parinti. Cosmarul fetei insa e mult mai negru pentru ca, cei pe care-i acuza ca ar fi nenorocit-o sunt liberi si acum.

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a vorbit la Acces Direct despre cazul Caracal și criminalul Gheorghe Dinca. ”Dinca are o masca, dar il tradeaza gesturile. Acest individ nu a spus nici 1% din ce a facut el”, a declarat acesta.

- Panica intr-un orasel din Italia, unde un roman de 56 de ani a abandonat o bomba de calibru 81 mm/3, inca activa. Incidentul s-a petrecut pe soseaua nationala 192, in Paterno, anunta stirileprotv.ro. In benzinarie se aflau managerul si cativa clienti. Una dintre persoane a reusit sa alerteze carabinierii,…