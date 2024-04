Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Suceava ancheteaza o femeie de 32 de ani pentru pruncucidere. Femeia a mers la spital cu dureri dupa naștere, iar medicii au aflat ca aceasta iși abandonase copilul nou-nascut intr-o mașina de spalat.

- Fostul mare boxer constantean Ionut Gheorghe, in prezent antrenor, isi serbeaza astazi, 29 februarie 2024, ziua de nastere, medaliatul olimpic implinind 40 de ani Intrucat s a nascut in an bisect, in 1984, Ionut Gheorghe petrece la aniversarea sa pe 29 februarie o data la patru ani. In restul anilor,…

- Pe pagina Copiii niciodata uitați ai Romaniei, un anunț a captat atenția comunitații online. Este povestea unei fete care, timp de mulți ani, și-a cautat radacinile, in speranța de a-și cunoaște familia biologica. In mesajul sau sincer, ea iși impartașește calatoria personala și dorința arzatoare de…

- Cristian Popescu Piedone a ajuns la 61 de ani - Mesajul sau: Merg inainte și doar inainte pentru prietenii care m-au abandonat pentru alți prieteni Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, iși aniverseaza, pe 15 februarie, ziua de naștere. Mesajul transmis cu ocazia implinirii varstei de…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata, la data de 14 februarie, in jurul orei 14.20, despre faptul ca, in contextul manipularii deșeurilor din municipiul Cluj-Napoca, in zona rampei de deșeuri

- Un negociator al Politiei Neamt a intervenit, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce o femeie a nascut acasa si nu a permis accesul cadrelor medicale pentru indepartarea placentei si a cordonului ombilical. In cele din urma femeia a fost de acord cu examinarea medicala.Reprezentantii Inspectoratului…

- Caz șocant intr-o maternitate din SUA. Un nou nascut a murit, dupa ce a ramas blocat in timpul nașterii iar medicul l-ar fi decapitat accidental. Autoritațile au tratat incidentul drept omucidere, asta dupa ce spitalul ar fi incercat sa mușamalizeze totul. Jessica Ross, in varsta de 20 de ani, a intrat…

- Un nou-nascut a fost transportat la spital marți, 16 ianuarie, dupa ce a fost gasit intr-o punga de cumparaturi pe o strada din Londra. Conform polițiștilor britanici, sugarul era infașurat intr-un prosop, relateaza Reuters.