- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni vineri cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a doua oara in putin peste o luna, pentru a promova Franta ca posibila locatie pentru una dintre fabricile producatorului de vehicule electrice (EV) si pentru a discuta despre reglementarea tehnologiei, transmite…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Tesla Inc a redus, din nou, pretul vehiculelor sale electrice pe piata din SUA, in speranta ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari in pofida incetinirii economiei, transmite Reuters.

- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3- in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6- in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters. Analistii chestionati de Reuters se asteptau…

- Analistii chestionati de Reuters se asteptau la o rata de 3,8%. Aceasta scadere se datoreaza in principal faptului ca preturile la electricitate si combustibil crescusera in martie 2022, dar acum, in martie 2023, au scazut, a precizat agentia spaniola de statistica. Inflatia de baza, care elimina preturile…