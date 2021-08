Daniil Medvedev a cucerit turneul de la Toronto

Tenismanul rus Daniil Medvedev a castigat turneul de Masters 1000 de la Toronto. Sportivul a obtinut al treilea titlu ATP in acest an. Daniil Medvedev, numarul 2 mondial si cap de serie 1, s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-3, intr-o ora si 25 de minute, contra americanului Reilly Opelka, locul 32 mondial. Medvedev, 25 de ani, a disputat a patra finala in acest an, dupa cele castigate de la Marsilia si Mallorca si cea pierduta de la Openul Australiei, contra lui Novak Djokovici. El a obtinut al 12 titlu al carieri, al patrulea de Masters 1000, dupa cele de la Cincinnati si Shangai in 2019 si…