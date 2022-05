Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joi Biden, a afirmat, in timpul vizitei pe care o face duminica in Polonia ca stabilitatea Europei are „importanta critica” pentru Statele Unite, el aratand ca aceasta este invatatura pe care SUA au tras-o dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Australianca Ashleigh Barty, liderul clasamentului feminin, a facut un anunț neașteptat: se retrage din tenis la doar 25 de ani! Aflata pe locul 1 WTA de 114 saptamani și caștigatoare a 3 turnee de Gran Slam, Barty a facut publica decizia retragerii intr-un interviu The Guardian Australia. Sportiva…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) are din ce in ce mai multe probleme in a participa la turneele de tenis din circuit, dupa ce a refuzat sa se vaccineze. Novak Djokovic nu s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a ratat turnee importante din aceasta cauza. A fost exclus de la Australian Open și interzis…

- Simona Halep, 30 de ani, 27 WTA, s-a calificat in semifinale la Indian Wells, dupa ce a trecut fara probleme, joi dimineața, in sferturile de finala ale competiției americane, scor 6-1, 6-1, de croata Petra Martici, 31 de ani, 79 WTA. In semifinale va juca impotriva polonezei Iga Swiatek, 20 de ani,…

- Amelie Mauresmo (42 de ani), directoarea turneului de la Roland Garros, a transmis ca Novak Djokovic (34 de ani, 2 ATP) iși va putea apara titlul cucerit anul trecut. Ediția din 2022 de la Roland Garros va avea loc intre 22 mai și 5 iunie. Novak Djokovic nu s-a vaccinat impotriva Covid-19 și a ratat…

- Simona Halep are un nou antrenor dupa ce a decis sa se desparta de Adrian Marcu și Daniel Dobre . Conform Prosport, Morgan Bourbon, un antrenor francez in varsta de 29 de ani, este cel care o va pregati pe Simona Halep, fostul lider WTA. Morgan Bourbon (29 de ani) este antrenorul francez ales de Simona…

- Vești promițatoare pentru Simona Halep. Jucatoarea de tenis in varsta de 30 de ani poate caștiga suma fabuloasa de 150.000 de dolari intr-o singura zi, daca va accepta invitația de a participa la un turneu din Statele Unite ale Americii. Ce noroc poate da peste sportiva romanca, originara din Constanța.…

- Simona Halep (locul 23 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse (locul 59 WTA), venita din calificari. Meciul a durat 69 de minute. Accederea in sferturi este recompensata cu…