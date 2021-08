Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Nuca este in culmea fericirii! Cantareața de 27 de ani s-a logodit cu iubitul sau, toboșarul Alex Ursache, dupa o relație de patru ani. Cererea in casatorie a fost extrem de romantica și a venit in vacanța pe care cei doi o petrec chiar in aceste zile la Istanbul,... The post Nicoleta Nuca,…

- Lidia Bejenaru Botgros, soția maestrului Nicolae Botgros, s-a stins din viața la varsta de 68 de ani. „Lidia Bejenaru Botgros s-a retras in culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va ramane o zi trista in muzica populara. Lidia Bejenaru-Botgros, solista de o viața a Orchestrei Naționale de muzica populara…

- E oficial! Alex Velea(37 de ani) a cerut-o, in sfarșit, pe frumoasa Antonia (32 de ani) de soție! Cererea in casatorie s-a lasat cu declarații de iubire din partea lui Alex Velea și lacrimi din partea Antoniei. Solistul i-a oferit și inelul Antoniei, potrivit click.ro. Dupa 9 de ani relație, Alex Velea…

- Muzica, petrecere și voie buna! Așa și-a sarbatorit ziua de naștere Maria Dragomiroiu. Interpreta de muzica populara a implinit pe 11 iulie 66 de ani și in aceeași zi a organizat o petrecere la care au participat prietenii apropiați, printre care și Irina Loghin și Mirabela Dauer. In aer liber, in curtea…

- Maria Dragomiroiu s a nascut la data de 11 iulie 1955.Maria Dragomiroiu n. 11 iulie 1955, Marcea, Valcea este o interpreta de muzica populara din Romania.A absolvit Liceul "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti. Avand o voce deosebita, cu un amplu registru vocal si fiind posesoarea unei tehnici excelente,…

- Cantareața de muzica populara, Maria Constantin, este astazi din nou absolventa. Artista a postat imaginile prin care se declara mandra de realizarile ei. Ce facultate a terminat și care-i sunt planurile de viitor, dupa implinirea acestui vis.

- Lorena a trecut printr-o mare cumpana in urma cu mai mulți ani, atunci cand mama s-a stins din viața in urma unei boli grave. Cantareața de muzica populara nu poate trece peste aceasta mare pierdere și regreta ca cea care i-a dat viața nu a apucat sa o vada bucurandu-se de succes.

- Irina Loghin a povestit in cadrul emisiunii lui Dan Negru, ”Legendele”, despre drama care i-a marcat copilaria. Artista de muzica populara a fost la un pas sa fie ucisa de o haita de lupi, atunci cand avea doar cațiva ani. Cum a reușit sa scape cu viața.