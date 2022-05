Stiri pe aceeasi tema

- O romanca s-a stins din viața, dupa ce a fost victima unei boli crunte, in Italia. Cei dragi sunt devastați de durere, iar toate persoanele care au cunoscut-o au avut de spus doar lucruri pozitive despre ea. Femeia a decedat la varsta de 65 de ani.

- Un eveniement tragic a avut loc in Italia, unde o romanca, in varsta de 25 de ani și-a gasit sfarșitul. Andreea, a murit intr-un tragic accident rutier, iar aceasta postase un mesaj pe una dintre paginile ei de socializare. Iata care au fost ultimele ei cuvinte, inainte de deces!

- Bruce Willis se va retrage din cariera de actorie, dupa ce a fost diagnosticat cu afazie, o boala care afecteaza abilitatea de a comunica. Anunțul a fost facut de membrii familiei actorului de 67 de ani, pe social media, miercuri (30 martie), potrivit click.ro. Mesajul ca Bruce Willis se renunța la…

- Roman Abramovici a ramas orfan la varsta de 3 ani, dar a ajuns unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Legaturile sale cu regimul lui Vladimir Putin i-au afectat insa afacerile și reputația, fiind pus pe lista oligarhilor sancționați de Occident dupa invazia rusa din Ucraina din 24 februarie 2022.

- Durere fara margini pentru o familie de satmareni rezidenta in localitatea Montichiari din provincia Brescia, in Lombardia, dupa ce o boala crunta i-a rapus viața lui Florin Toma, in varsta de numai 37 de ani, titreaza www.rotalianul.com Era foarte cunoscut in comunitatea din Montichiari, in special…

- O romanca a trecut prin clipe de coșmar, in Olanda. Raspunzator pentru chinurile la care a fost supusa este chiar partenerul sau de viața, tot roman, pe nume Vasile, cu care are doi copii. Femeia a povestit tot ce i s-a intamplat, insa a ales sa il ierte pe soțul ei. In continuare, ii ia apararea in…

- “Cancerul m-a țintuit pe un pat de spital!”, este mesajul sfașietor al unei fetițe care, la 8 anișori, ar trebui sa se bucure de copilarie, de papuși, de serbarile alaturi de colegii de școala.

- Cantareața canadiana Celine Dion a anunțat pe site-ul sau ca a anulat restul spectacolelor din etapa nord-americana a turneului „Courage World Tour”, din cauza unei „recuperari in curs de la o problema de sanatate recenta”. Spectacolele au fost reprogramate anterior pentru perioada 9 martie – 22 aprilie…