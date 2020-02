Au trecut aproape doua saptamani de la incidentul șocant care a avut-o drept protagonista pe Daniela Crudu. Vedeta a fost batuta crunt de iubitul ei și, deși a revenit pe rețelele de socializare, evita sa posteze filmari sau poze in care i se vad chipul. In schimb, nu are nicio problema in a iși etala trupul.