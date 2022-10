Chiar daca nu prea mai apare la televizor atat de des cum se intampla anii trecuți, fosta asistenta TV pare ca are cu ce sa-și ocupe timpul. Cruduța se declara fericita alaturi de iubitul sau, barbatul cu care marturisește ca are o relație de un an de zile. Mai mult, Daniela dezvaluie ca și-ar dori […] The post Daniela Crudu da din casa și povestește despre iubitul sau. Cine i-a „furat” inima fostei asistente TV: „Nu e gelos ca fac OnlyFans” first appeared on Ziarul National .