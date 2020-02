Fosta asistenta TV intampina problemele cu zambetul pe buze. La fel s-a intamplat cand a avut mana in ghips, in toamna anului 2018 Atunci s-a filmat pe retelele sociale in timp ce conducea. Foarte zambitoare, Daniela canta o manea pe care o asculta in masina, alaturi de sora ei, Ana.

Daniela Crudu pare sa fi trecut destul de usor peste incidentul care a avut loc in urma cu o saptamana, cand a fost batuta cu bestialitate de iubitul ei de origine croata. Bruneta este foarte optimista si vesela, repetand din nou ca nu va depune plangere impotriva…