Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a cerut Biroului permanent al Camerei superioare a Parlamentului sa ii puna in vedere premierului ca "prezenta oricarui ministru la solicitarea comisiilor parlamentare este obligatorie", anunța AGERPRES.

"Am solicitat Biroului permanent al Senatului sa ii puna in vedere primului-ministru ca prezenta oricarui ministru la solicitarea comisiilor parlamentare este obligatorie. Sa vedem cum justifica Orban refuzul unui ministru de a se prezenta in fata Parlamentului! A incercat si Isarescu sa se fofileze si, pana la urma, a venit sa…