- Senatorul social-democrat al carui nume este asociat de cei mai mulți cu Legea darii in plata, al carei inițiator a fost, s-a inscris in cursa pentru prima funcție in cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). “La inceputul anului, inainte de inceperea sesiunii parlamentare, conducerea PSD…

- Carantina, tot mai grea in Cartierul Ferentari din Capitala. Desi in zona sunt mobilizate trupe speciale, inclusiv un elicopter, zona continua sa fie un butoi cu pulbere. Politistii si jandarmii au intervenit aseara cu spray-uri lacrimogene dupa ce mai multi indivizi au iesit fara motiv pe strazi. Intreg…

- Deputatul Dorel Caprar, fost presedinte al PSD Arad, ii acuza pe Marcel Ciolacu si Paul Stanescu de faptul ca ar fi vandut „interesele nationale ale Romaniei”. Mai mult, fostul presedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor a cerut demisiile celor doi lideri din fruntea partidului.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit anul trecut 26.911 petitii, dintre care 95,42% reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 3,76% sunt petitii aferente pietei pensiilor private, iar 0,82% sunt petitii aferente pietei instrumentelor si investitiilor financiare,…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, ii ataca pe liberali cu celebra vorba rostita de președintele Klaus Iohannis, dupa tragedia de la Colectiv: ”A trebuit sa moara oameni”. Zamfir arata ca Organizația Mondiala a Sanatații cerea statelor inca de acum 3 saptamani sa impuna carantina, dar in Romania s-a așteptat…

- "Asa cum am promis, am depus proiectul de lege privind contractele si plata facturilor pe teritoriul Romaniei. Toate contractele vor fi exprimate in lei si, pe cale de consecinta, facturile nu vor mai fi raportate la cursul euro din ziua emiterii. Ajunge! Costul devalorizarii monedei nationale trebuie…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca PNL a ales sa-l susțina pe Nicușor Dan pentru ca sondajele le-au aratat acestora ca s-au prabușit. Zamfir considera ca aceasta decizie a PNL arata faptul ca electoratul nu mai are incredere in liberali și aceștia nu au un candidat cu șanse la Capitala.Citește…

- Cristian Vasilcoiu, consilierul Olguței Vasilescu de la Camera Deputaților, susține ca Victor Costache a lasat spitalele de stat fara bani de salarii. Fostul ministru al Sanatații Sorina Pintea a confirmat informația la Antena3. „Influențele datorate creșterilor de la 1 ianuarie 2020 nu au fost platite.…