Daniel Zamfir, atac crunt la adresa lui Ludovic Orban: Prim-ministrul ipocrit

RADET intra in faliment. Raman bucurestenii in frig, la iarna?

Curtea de Apel Bucuresti a decis luni ca RADET va intra, in cele din urma, in procedura de faliment. Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a confirmat pentru Ziare.com ca Regia va intra in faliment. Acesta a spus, insa, ca bucurestenii vor primi, in continuare,… [citeste mai departe]