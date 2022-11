Stiri pe aceeasi tema

Instanța suprema a inceput, miercuri, dezbaterile in marele dosar de corupție al fostului edil al Sectorului 1, Daniel Tudorache, ajuns intre timp, deputat in Parlamentul Romaniei, in care DNA il acuza pe acesta de complicitate la trafic de influența și spalarea banilor.

Primarul interimar al Sectorului 5, domnul Constantin-Ion Melnic impreuna cu domnul viceprimar Oleg Burlacu, s-au intalnit in aceasta dimineața cu cetațenii care locuiesc in zona Antiaeriana.

Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, le cere barbatilor din partid sa acorde "creditul necesar" femeilor in politica, el afirmand ca in acest moment nu se intampla acest lucru "in adevaratul sens al cuvantului" si adaugand ca in cazul consilierilor sai tinde sa atinga proportia de 50% femei.

Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care permite Politiei Rutiere ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, potrivit Agerpres.S-au inregistrat 232 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 29 de abtineri.

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat luni ca nu l-a ajutat, din punct de vedere politic, pe fratele sau sa obtina o functie la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, potrivit Agerpres.

Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a intrat in calitate de avocat in dosarul ex-primarului Sectorului 1, Daniel Tudorache, in care acesta este judecat pentru fapte de mare corupție, și a susținut in fața judecatorului de camera preliminara o excepție de neconstituționalitate a fostului edil.

PMP condamna, vineri, demagogia si solidaritatea mimata a celor din PSD, PNL, UDMR si AUR care, atunci cand exista interese majore pentru binele lor, creeaza aliante ad-hoc in Parlament si cu un cinism incredibil, isi voteaza majorarea propriilor salarii.

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, acuza o incalcare a drepturilor sale, din cauza faptului ca președintele Curții de Apel București nu a trimis la ICCJ recursul in casație formulat de Piedone in urma cu 85 de zile.